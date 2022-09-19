مولوي: لبنان لن يكون مصدراً لضرب أمن المجتمع الكويتي

تلقّى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً هاتفياً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في الكويت، الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، في إطار التنسيق الدائم بين الجانبين.

وجرى البحث في ضبط محاولات تهريب المخدرات الى دول الخليج العربي وآخرها إحباط محاولة تصدير حبوب الكبتاغون الى السودان كوجهة أولى ومنها الى الكويت داخل شحنة من العنب، بالتعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية المتمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأثنى مولوي على التنسيق الحاصل، مشيراً إلى ضرورة تكثيفه لمحاربة أي طريقة لتصدير الأذى الى المجتمعات العربية كافة.

وإذ شدد مولوي على العلاقات المتينة بين الجانبين اللبناني والكويتي، أكد أن لبنان لن يكون مصدراً لضرب أمن المجتمع الكويتي، وأن الأجهزة الأمنية ستكون كما دائماً بالمرصاد منعاً لأي محاولة للمساس بأمن لبنان وأشقائه.