السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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مولوي: مصممون على حماية مجتمعاتنا

منذ 11 ثانية
وزير الداخلية بسام مولوي

وزير الداخلية بسام مولوي

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بعدما غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي عبر “تويتر” عن “كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تفوق ‏المليون حبة، ضبطتها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مرفأ بيروت، كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، وجهتها الأولى جمهورية ‏السودان، ومن ثم دولة الكويت‎.‎ التحقيقات مستمرة”، أعاد مولوي نشر تغريدته عن ضبط كمية من الكبتاغون اليوم، وأضاف‎:‎‏ “التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية اللبنانية ووزارة ‏الداخلية الكويتية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أثمر ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون كانت ستهرب الى دولة الكويت‎.‎‏ ‏مصممون على حماية مجتمعاتنا في إطار تعزيز الأمن العربي المشترك”‏‎.‎

كما أثنت وزارة الداخلية الكويتية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية الكويتية ‏واللبنانية، والذي أسفر عن ضبط مليون حبة كبتاغون قبل تهريبها الى دولة الكويت”.‏

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