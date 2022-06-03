الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مولوي يصدر تعميم بإزالة جميع الملصقات الانتخابية.. “صور”

3 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 10:46 صباحًا
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

A A A
طباعة المقال

طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، الى المحافظين كافة كلٌ ضمن نطاقه، التعميم على القائمقامين الطلب من جميع البلديات والاتحادات البلدية بوجوب إزالة جميع الإعلانات والملصقات واليافطات الانتخابية وصور المرشحين عن الطرقات وجدرانها وأعمدة الكهرباء والهاتف وجذوع الأشجار والإشارات الضوئية وإشارات السير، على ان يتم ذلك فوراً.

هذا وباشر عناصر الحرس البلدي لمدينة بيروت وفوج الإطفاء بإزالة كل الصور واللافتات من العاصمة.

ازالة الصور الانتخابية بتعميم من وزير الداخلية

ازالة الصور الانتخابية بتعميم من وزير الداخلية

ازالة الصور الانتخابية بتعميم من وزير الداخلية

ازالة الصور الانتخابية بتعميم من وزير الداخلية

هذا وقد اجريت الانتخابات النيابية في لبنان بـ 15 أيار من الشهر الماضي، التي حملت هذه الانتخابات النيابية بدورها مفاجآت من العيار الثقيل وعكست بكل ارقامها رفضا للطبقة السياسية الحاكمة لا سيما التيار الوطني الحر ورفضا لحزب الله من خلال اسقاط حلفائه الأساسيين مسيحيين وسنة ودروز.

    المزيد من أخبار لبنان

    الطقس
    إليكم أحوال الطقس في اليومين المقبلين
    القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
    بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
    الاستاذة متفرغة في الجامعة اللبنانية ميرفت بلوط
    الأستاذة ميرفت بلوط: الجامعة اللبنانية منكوبة بسبب اهل السلطة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عملات مشفرة
    انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    علي منذر زعيتر الملقب "ابو سلة"
    أعمال مخلة ومخدرات.. خفايا وأسرار تاجر الموت الهارب “أبو سلة”