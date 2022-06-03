مولوي يصدر تعميم بإزالة جميع الملصقات الانتخابية.. “صور”

طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، الى المحافظين كافة كلٌ ضمن نطاقه، التعميم على القائمقامين الطلب من جميع البلديات والاتحادات البلدية بوجوب إزالة جميع الإعلانات والملصقات واليافطات الانتخابية وصور المرشحين عن الطرقات وجدرانها وأعمدة الكهرباء والهاتف وجذوع الأشجار والإشارات الضوئية وإشارات السير، على ان يتم ذلك فوراً.

هذا وباشر عناصر الحرس البلدي لمدينة بيروت وفوج الإطفاء بإزالة كل الصور واللافتات من العاصمة.

هذا وقد اجريت الانتخابات النيابية في لبنان بـ 15 أيار من الشهر الماضي، التي حملت هذه الانتخابات النيابية بدورها مفاجآت من العيار الثقيل وعكست بكل ارقامها رفضا للطبقة السياسية الحاكمة لا سيما التيار الوطني الحر ورفضا لحزب الله من خلال اسقاط حلفائه الأساسيين مسيحيين وسنة ودروز.