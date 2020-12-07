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مياه لبنان الجنوبي: تعبيد طرق في بلدات عدة وصيانة مولدات كهربائية

منذ 41 دقيقة
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

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وزعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بيانا عرضت خلاله الاعمال التي نفذتها على مدار اسبوع على الشكل الاتي:

“- بدأت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بتزفيت الطرق في بلدة كفرفيلا التي طالتها أعمال مد شبكة التوزيع والوصلات المنزلية.

كما نفذت دائرة النبطية في المؤسسة اعمال التزفيت في حومين الفوقا، وباشرت أعمال فلش وتمهيد الطرق التي تم حفرها لتركيب شبكات مياه وخطوط توزيع جديدة في البلدة تمهيدا لتعبيدها.

كذلك قامت فرق صيانة المولدات في مصلحة الانتاج في المؤسسة، بصيانة المولد الكهربائي في بلدة صربا، وأمنت المياه للمشتركين.
وانجزت ايضا معالجة تسرب مياه على خط دفع 4 انش في بلدة حومين التحتا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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