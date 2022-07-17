ميشال ضاهر: برفع الدعم يصبح سعر ربطة الخبز 21000 ليرة.. ويوهمون الناس بـ40 و50 الفاً!

طالب النائب ميشال ضاهر برفع الدعم عن الخبز لأنه تحوّل الى مصدر هدر وفساد.

وقال في حديث لبرنامج صوت الناس: “طالبنا بالاجتماع بوزير الاقتصاد امين سلام في مجلس النواب لنفهم حقيقة ما يحصل في الافران والذل الذي يتعرّض له المواطنون وكلّ ما هو مدعوم اليوم معرّض للسرقة “.

واضاف: “المشكلة في موضوع الخبز ان كلّ ما هو مدعوم فيه هدر وفساد واللبناني اليوم مضطر لشراء الخبز من السوق السوداء”.

وتابع: “يوهمون الناس ان ربطة الخبز ان رفع الدعم سيصبح 60 الفا والحقيقة انه برفع الدعم عن القمح الربطة تزداد فقط 8000 ليرة اي يصبح سعرها 21000 ليرة واصحاب المطاحن يوهمون الناس بـ40 و50 و60 الفا لانهم مستفيدون “.