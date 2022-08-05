ميقاتي استقبل البراك.. ورسالة الى الحكومة العراقية

إستقبل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي سفير العراق في لبنان حيدر البراك وسلمه رسالة الى الحكومة العراقية تطلب تمديد العقد مع لبنان لتزويده بالفيول لمدة سنة.

كما إستقبل النائب السابق محمد الحجار الذي قال: “كانت مناسبة بحثنا فيها الأوضاع السياسية العامة وأوضاع البلد، وتمنيت له التوفيق بالمهام الموكلة اليه للتمكن من الإسراع من إخراج البلد من الأزمات والتحديات التي يمر بها.”

اضاف: “نقلت الى دولة الرئيس معاناة أهالي بلدات إقليم الخروب، مثلهم مثل جميع اللبنانيين في موضوع الكهرباء تحديدا، ولكن الفارق ان في إقليم الخروب هناك معامل مائية ومعامل كهربائية، وما يحصل ان أهالي الإقليم يتلقون السموم التي تبثها المعامل الحرارية وتحديدا معمل الجية القديم، بينما الكهرباء تنعم بها قرى وبلدات ثانية. هذا الإجحاف الذي يلحق بأهالي الإقليم بالتغذية من الطاقة الكهربائية بمعدل ساعة كل ٢٤ ساعة لا يمكن ان يستمر. وطلبت من دولة الرئيس أن يكون هناك عدالة في توزيع الكهرباء وتحديدا الكهرباء التي تنتجها المعامل المائية. وقد وعدني دولة الرئيس بأن يصار الى الدعوة لاجتماع في القريب العاجل لبت هذه المواضيع بشكل نهائي واحقاق الحق في ما نقوله، اي العدالة في توزيع الكهرباء”.

وضمن سلسلة لقاءات ميقاتي، التقى وفدا من “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” برئاسة الدكتور نبيل شرتوني وعضوية: جورج ابي رعد، أدوار ابو غصن وأنور حرب.

اثر اللقاء، قال الدكتور شرتوني: “تشرفنا بزيارة دولة الرئيس وعرضنا له اعمال وانجازات الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وما يقوم به الاغتراب من نشاطات. ونحن في صدد التحضير لمؤتمر اقتصادي اغترابي سيعقد في 18 أب في لبنان، وسيناقش مواضيع تتعلق بالسياحة، الاقتصاد، التربية، الصناعة اضافة الى النظرة المستقبلية للبنان، وما يمكن للمغتربين القيام به لمساعدة بلدهم الأم، وستشارك فيه وجوه اغترابية من القارات الخمس”.