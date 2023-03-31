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ميقاتي عاتِب: برّي "زادها في المَونة"

منذ 37 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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على خلفيّة القرار بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي الذي تمّ التراجع عنه، كشفَ قريبون من الرئيس نجيب ميقاتي أن لديه نوعًا من العتب على الرئيس نبيه بري.

ووفق هؤلاء، يشعر ميقاتي أنّ بري “زادها بعض الشيء” في “المَونة” عليه، مشيرين الى أنّ طريقة طلب تأجيل اعتماد التوقيت الصيفي أمام الإعلام أحرجَت ميقاتي وأعطت انطباعًا غير دقيق حول طبيعة العلاقة بينه وبين رئيس المجلس.

وأكد القريبون من ميقاتي لـ”الجمهورية” أنّه متعاون إلى أبعد الحدود مع بري على قاعدة ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصًا في هذه المرحلة الصعبة، وهو حريص على استمرار هذا التعاون، ولكن مع وجوب الأخذ في الحسبان أنه إذا “كان حبيبك عسل ما تاكلو كلو”.

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