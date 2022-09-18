الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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ميقاتي في بريطانيا لتمثيل لبنان في مراسم تشييع الملكة إليزابيث

منذ 34 ثانية
الرئيس نجيب ميقاتي حلال تمثيله لبنان في تشييع الملكة إليزابيث

الرئيس نجيب ميقاتي حلال تمثيله لبنان في تشييع الملكة إليزابيث

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وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى بريطانيا لتمثيل لبنان غدا في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية.

وقد شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته السيدة مي، وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات في القاء نظرة الوداع على نعش الملكة بعد ظهر اليوم في قاعة ويستمنستر.

كما دوّن الرئيس ميقاتي في سجل التعازي الكلمة الآتية: “باسمي وباسم الشعب اللبناني، ومع الملايين في كل أنحاء العالم، نحيي ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزًا للإخلاص والالتزام الوطنيين للمملكة المتحدة. نعرب عن خالص تعازينا لجلالة الملك تشارلز الثالث ولعقيلته جلالة الملكة ولجميع أفراد العائلة المالكة”.

ومساء شارك الرئيس ميقاتي وعقيلته في حفل الاستقبال الرسمي الذي اقامه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.

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