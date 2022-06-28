ميقاتي: لن يكون هناك تشيكلة حكومية في الزيارة الأولى لقصر بعبدا

أفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لقناة “الجديد”، بأنه “لن يكون هناك أي تشكيلة في الزيارة الاولى له إلى قصر بعبدا، خصوصا انه لا يريد استفزاز رئيس الجمهورية ميشال عون، بل سيكون هناك تشكيلة في الزيارة الثانية، وستتوالى الزيارات”.

ولفتت معلومات قناة “الجديد”، إلى أنّ “معاون رئيس ​مجلس النواب​ النائب ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للامين العام لـ”​حزب الله​” حسين خليل، زارا ميقاتي ما قبل التكليف، حيث جرى التنسيق حول الارقام التي حصدها ميقاتي في عملية التكليف، وكان هناك دفع من الثنائي بقبول طرح اسمه، على أن يكون هناك تعديل في اسماء الوزراء”.

وأشارت مصادر “الجديد”، إلى أنّ “المعضلة في عملية التكليف أن ميقاتي يصرّ على تغيير اسم وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ولكن هناك صعوبة بالاتفاق على اسم يوافق عليه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل”.