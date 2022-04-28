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ميقاتي يصدر تعميم جديد الى الادارات العامة

منذ 13 ساعة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميماً رقم 12/2022 دعا فيه جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الى ابلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج. ونص التعميم على ما يلي:

“عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 30/2001 تاريخ 4/9/2001 المتعلق بالطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ابلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن المراسلات والمواضيع التي يتم ارسالها او بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية ايا كانت صفتها.

وبعد ان تبين ان العديد من هذه الجهات لا يلتزم بتطبيق هذه التعليمات.

لذلك، نؤكد على جميع الادارات والمؤسسات العامة ضرورة ابلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن المراسلات والمواضيع التي يتم إرسالها او بحثها مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية الاقليمية ايا كانت صفتها”.

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