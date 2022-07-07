الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي يغادر لبنان.. ولا زيارات الى بعبدا قبل عيد الأضحى

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 7 - يوليو - 2022 2:57 مساءً
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

لاتزال عقدة تشكيل الحكومة المكلف بها الرئيس نجيب ميقاتي موجودة، ولا يوجد أي بصيص نور ولا حتى القليل من الامل حول أي تغييرات ستحدث قبل عيد الأضحى، في حين يبقى المواطن رهينة التجاذبات السياسية والمحاصصة الحاصلة اليوم.

ولا تبدو الزيارة التي تحدث عنها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا للاجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتشاور في ملف تأليف الحكومة ستحصل قبل عطلة عيد الاضحى، على رغم انه اعلن الاثنين من دار مطرانية بيروت للروم الارثوذكس انها خلال اليومين المقبلين. فالداوئر المعنية تفيد “المركزية” ان لا موعد اليوم للرئيس ميقاتي في القصر الجمهوري، في حين تكشف مصادر معنية ان الرئيس المكلف سيغادر خلال الساعات المقبلة بيروت الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة في عيد الاضحى.

وتضيف انه بعد ذلك سيتوجه الى المملكة المتحدة لقضاء عطلة العيد مع العائلة ويعود منتصف الاسبوع المقبل الى بيروت لاستئناف مهمته الحكومية.

    المزيد من أخبار لبنان

    الامتحانات (صورة تعبيرية)
    نتائج الامتحانات الرسمية المهنية عصر اليوم
    بوشكيان خلال حفل إطلاق مشروع المسارات السياحية السبعة الذي اطلقته بلدية زحلة
    إطلاق مشروع المسارات السياحية السبعة في زحلة
    الامتحانات (صورة تعبيرية)
    اصدار نتائج الامتحانات الرسمية المهنية عصر اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يسجل ارتفاعاً جديداً... فكم بلغ؟
    جبران باسيل الى جانب ميشال عون
    عون لباسيل... "بدك تعمل رئيس؟"
    النازحون السوريون
    خطة لبنانية لإعادة النازحين السوريين... ماذا في تفاصيلها؟