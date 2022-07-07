ميقاتي يغادر لبنان.. ولا زيارات الى بعبدا قبل عيد الأضحى

لاتزال عقدة تشكيل الحكومة المكلف بها الرئيس نجيب ميقاتي موجودة، ولا يوجد أي بصيص نور ولا حتى القليل من الامل حول أي تغييرات ستحدث قبل عيد الأضحى، في حين يبقى المواطن رهينة التجاذبات السياسية والمحاصصة الحاصلة اليوم.

ولا تبدو الزيارة التي تحدث عنها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا للاجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتشاور في ملف تأليف الحكومة ستحصل قبل عطلة عيد الاضحى، على رغم انه اعلن الاثنين من دار مطرانية بيروت للروم الارثوذكس انها خلال اليومين المقبلين. فالداوئر المعنية تفيد “المركزية” ان لا موعد اليوم للرئيس ميقاتي في القصر الجمهوري، في حين تكشف مصادر معنية ان الرئيس المكلف سيغادر خلال الساعات المقبلة بيروت الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة في عيد الاضحى.

وتضيف انه بعد ذلك سيتوجه الى المملكة المتحدة لقضاء عطلة العيد مع العائلة ويعود منتصف الاسبوع المقبل الى بيروت لاستئناف مهمته الحكومية.