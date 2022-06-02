ميقاتي يلتقي وفد مجلس وزراء الشؤون العرب والجامعة العربية

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السرايا الحكومية، وفدا مشتركا من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية، في حضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار.

ضم الوفد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزير التنمية الاجتماعية في المملكة الاردنية الهاشمية أيمن المفلح، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق سالار عبد الساتر محمد، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر نيفين رياض القباج، الامينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، الامين العام في اتحاد الغرف العربية خالد حنفي، سفيري تونس بواراوي الامام واليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس.

بعد الاجتماع، قال المفلح: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي، فهذا الوفد يزور لبنان للاطلاع على أرض الواقع على الحاجات الحقيقية والأساسية في موضوع الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني والخروج بتوصيات عملية ترفع الى وزراء خارجية الدول العربية الذين يفترض أن يعقدوا اجتماعا نهاية هذا الشهر في لبنان، وسيتم أيضا رفع توصيات إلى مؤتمر القمة العربية للخروج بالحلول الواقعية على أرض الواقع للشعب اللبناني”.