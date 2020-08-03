نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 14 حالة إيجابية
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أنه “بتتمة نتائج فحوص PCR للرحلات القادمة إلى بيروت، والتي أجريت في المطار بتاريخ 31/7/2020،بالاضافة إلى استكمال فحوص 30 تموز، وأظهرت النتائج وجود 14 حالة إيجابية.
وجاءت نتائج الدفعة الثانية من فحوص 31 تموز على الشكل التالي:
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 313 (حال واحدة ايجابية)
رحلة أبيدجان : شركة MEA الرقم 576 (اربع حالات ايجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية الرقم 408 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 756 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (حالتان ايجابيتان)
رحلة دبي : شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 309 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR الرقم 1550 (جميعها سلبية)
شركة دوسلدورف : شركة SR الرقم 1484 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (حالتان ايجابيتان)
رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 435 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية الرقم 1311 (حالة واحدة ايجابية)
وجاء استكمال نتائج فحوص 30 تموز على الشكل التالي:
رحلة روسيا: شركة R7 الرقم 5501 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 309 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة مدريد : شركة MEA الرقم 242 (حالة واحدة ايجابية)
رحلة دمشق (الفجر): شركة RB الرقم 181 (حال واحدة ايجابية)
رحلة دبي (ليلا) : شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة دبي (فجرا) : شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة: شركة MEA الرقم 333 (حالتان ايجابيتان)