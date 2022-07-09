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نجاة عدد من عناصر الدفاع المدني بعد انقلاب آليتهم

منذ 4 دقائق
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن عددًا من عناصر الدفاع المدني نجوا بأعجوبة مساء السبت 9 تموز، بعدما انقلبت بهم آلية للاطفاء كانوا متوجهين بها على اتوستراد المصيلح قرب مفرق النجارية، للمشاركة في عمليات إطفاء الحريق المندلع في معمل قبلان للسجاد في زفتا.

ووقع الحادث في طريق العودة إلى مكان الحريق من مركز تعبئة المياه، حين فقد السائق السيطرة على الآلية التي انقلبت بهم.

ونقلوا جميعهم الى مستشفيات المنطقة وحالتهم مستقرة.

وكانت جمعية الصناعيين قد أسفت بشدة لعدم تجهيز الدفاع المدني بالمعدات الحديثة والمختصة بإخماد الحرائق غير التقليدية، مثل الحرائق التي تحصل في المصانع أو تلك التي حصلت في مرفأ بيروت أو في بلدة التليل، مشيرةً الى أن هذا الأمر حال دون التمكن من السيطرة على الحريق في مصنع زفتا حتى الآن.

واذ أكدت أن تجهيز الدفاع المدني بأجهزة حديثة متخصصة بالحرائق غير التقليدية يعتبر من الأولويات والأساسيات التي يجب أن يعمل عليها، أشارت الجمعية الى أن هذا الموضوع سيكون من أولى أولويات الجمعية في المرحلة المقبلة.

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