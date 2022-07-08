نداء لمجلس إدارة صندوق الضمان.. مدّدوا مهلة إجازات السوق العمومية المنتهية الصلاحية!

ناشد رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بضرورة إعادة النظر بالتقديمات التي يقدمها الصندوق للمضمونين ولا سيما السائقين العموميين منهم.

وأكد فياض انه لا يجوز رفع قيمة الاشتراكات من دون تعديل التقديمات بدءاً من التعويضات العائلية الى التقديمات الصحية التي يتحمل المضمون الفارق الكبير الذي تطلبه المؤسسات الصحية والاستشفائية.

وطالب فياض بإعادة درس وتعديل كل القوانين المطبقة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كي تتناسب مع الواقع المستجد نتيجة للاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلبا على الاوضاع المعيشية والاجتماعية.

ودعا فياض مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي الى تمديد مهلة إجازات السوق العمومية المنتهية الصلاحية ريثما تعود دوائر مصلحة تسجيل السيارات الى تجديد هذه الإجازات.