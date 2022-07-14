الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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نديم الجميل: خوف كبير من خلل في التوازن داخل بلدية بيروت

منذ 20 ثانية
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استقبل سيادة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة، النائب نديم الجميّل.

بعد اللقاء، أوضح الجميل أن الزيارة “كانت مناسبة اليوم للبحث مع سيدنا الياس متروبوليت بيروت في كل الأمور التي يمرّ فيها البلد، خصوصاً الهواجس الكبيرة عندنا على أبواب انتخابات بلدية قريباً”.

وأضاف: هناك خوف كبير من خلل في التوازن في مجلس بلدية بيروت أو إن حصلت الانتخابات البلدية، أن يكون هناك خلل في التوازن الطائفي في مجلس بلدية بيروت”.

وتابع: “لذلك أحببت بحث هذا الموضوع مع سيدنا حتى نعبّر أمامه عن هواجسنا ومخاوفنا من حصول هذا الشيء ولكي نبحث عن حلول وعن إمكانيات خلق حلّ لهذا المشكل. الحلول المطروحة عديدة وللبحث صلة”.

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