نزع سلاح حزب الله لن يكون سهلاً.. صحيفةٌ إسرائيلية تكشف!

في تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، تم تسليط الضوء على تصريحات الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، التي حملت لهجة تحدٍ واضحة تجاه “إسرائيل”، في ظل التصعيد الميداني المتواصل جنوب لبنان. ورغم ما وصفته الصحيفة بتراجع قدرات الحزب مقارنة بالعامين الماضيين، إلا أنها اعتبرت أن التنظيم لا يزال يشكّل تحدياً مستمراً وفعّالاً.

وتحت عنوان “لن يُنزع سلاح حزب الله بسهولة رغم التقدم الإسرائيلي”، رأت الصحيفة أن تصريحات قاسم تأتي بالتزامن مع ما وصفته بـ”جهود الحكومة اللبنانية المتزايدة للسيطرة على نشاطات حزب الله في الجنوب”، رغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع تابعة للحزب.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان قبل يومين عن تنفيذ عمليات استهدفت عناصر من حزب الله، أبرزها القضاء على عنصر في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، إضافة إلى ضربة جوية دقيقة في منطقة صيدا أسفرت عن مقتل محمد جعفر مناع أسعد عبد الله، والذي قالت الصحيفة إنه مسؤول عن نشر أنظمة اتصالات الحزب في مناطق مختلفة من لبنان، وخصوصاً جنوب نهر الليطاني.