السبت 10 رمضان 1444 ﻫ - 1 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نصار: توسعة المطار مطلب أساسيّ... وهذه الأولوية

منذ 7 دقائق
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

A A A
طباعة المقال

أكّد وزير السياحة وليد نصّار أنّ “مشروع الـ Terminal 2 في المطار ليس مشروعًا وليد الساعة وهو بدأ بالعام 2016 على أيام الوزير غازي زعيتر”.

وفي حديثٍ إلى الـ LBCI، قال: “يجب أن نعمل على الاصلاح من ناحية تحديث القوانين في البلد”.

ولفت إلى أنّ “طيران الشرق الأوسط قدّم رزم سياحية مشجّعة لاستقطاب السياح لا سيما في حملة “أهلا بهالطلّة” حيث تجاوز عدد الوافدين المليون و700 ألف”.

وشدّد نصّار على أنّ “توسعة المطار مطلب أساسيّ اقتصاديًا وانمائيًا ونحن بانتظار المجلس النيابي والى حينه يجب أن نحسّن من عمل المطار”.

وقال: “لم يتواصل معي أي وزير من وزراء التيار في موضوع توسعة المطار”.

أضاف: “مطار بيروت عمره 30 سنة ويحتاج الى صيانة والأولوية هي إعادة تأهيل وصيانة الـ Terminal 1 لمطار بيروت”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سليمان فرنجية
    فرنجية بباريس مؤجلاً إعلان ترشحه: تقديم ضمانات؟
    النائب طوني فرنجية
    اتصال بين فرنجية ووزير الطاقة.. والسبب؟
    شركات الاتصالات في لبنان - تعبيرية
    حلحلة قريبة في أزمة الاتصالات؟

    الأكثر قراءة

    الليرة اللبنانية
    "صيرفة" على الـ 60 ألف ليرة للقطاع العام
    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    وزير العمل يُعلن رفع الحدّ الأدنى للأجور.. كم أصبح؟
    اللاعب المغربيّ تعرّض لحادث سير مروّع
    إثر حادث مروّع.. لاعبٌ مغربيّ بين الحياة والموت!