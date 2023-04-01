نصار: توسعة المطار مطلب أساسيّ... وهذه الأولوية

أكّد وزير السياحة وليد نصّار أنّ “مشروع الـ Terminal 2 في المطار ليس مشروعًا وليد الساعة وهو بدأ بالعام 2016 على أيام الوزير غازي زعيتر”.

وفي حديثٍ إلى الـ LBCI، قال: “يجب أن نعمل على الاصلاح من ناحية تحديث القوانين في البلد”.

ولفت إلى أنّ “طيران الشرق الأوسط قدّم رزم سياحية مشجّعة لاستقطاب السياح لا سيما في حملة “أهلا بهالطلّة” حيث تجاوز عدد الوافدين المليون و700 ألف”.

وشدّد نصّار على أنّ “توسعة المطار مطلب أساسيّ اقتصاديًا وانمائيًا ونحن بانتظار المجلس النيابي والى حينه يجب أن نحسّن من عمل المطار”.

وقال: “لم يتواصل معي أي وزير من وزراء التيار في موضوع توسعة المطار”.

أضاف: “مطار بيروت عمره 30 سنة ويحتاج الى صيانة والأولوية هي إعادة تأهيل وصيانة الـ Terminal 1 لمطار بيروت”.