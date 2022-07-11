الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نصار: قد نصل في نهاية أيلول إلى مليون و200 ألف سائح

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 11 - يوليو - 2022 10:48 مساءً
وزير ​السياحة​ وليد نصار

وزير ​السياحة​ وليد نصار

A A A
طباعة المقال

دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار “كل المواطنين أن يتحدثوا بالسياحة ويسلطوا الضوء عليها بدلاً من السياسة”، لافتاً إلى أن “البلديات واتحادات البلديات تعاني من شحّ في الأموال، ويبقى المخرج في هذه المرحلة هو بالابتكارات ودعم الصناعات الصغيرة”.

واعتبر أن “الوضع الأمني والسياسي مقبول نسبياً، وهذا يشكّل ارتياحاً لدى السياح والمغتربين”.

وأكد نصار أن “250 ألفا زاروا لبنان في شهر أيار و370 ألفاً في شهر حزيران وقد نصل في نهاية أيلول إلى مليون و200 ألف زائر، 25 بالمئة منهم هم من الأجانب وتحديداً من الدول العربية كمصر، والكويت، والعراق والأردن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قتل
    "حضانة الأطفال".. تقف خلف جريمة قتل السعودي بالضاحية
    وزير الطاقة ​وليد فياض
    وليد فياض: لتوسيع عقد الفيول العراقي لتأمين 9 ساعات تغذية
    وضاح الصادق
    وضاح الصادق: أرفض تعديل رواتب القضاة ضمن خطة مجتزأة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم