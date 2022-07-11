نصار: قد نصل في نهاية أيلول إلى مليون و200 ألف سائح

دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار “كل المواطنين أن يتحدثوا بالسياحة ويسلطوا الضوء عليها بدلاً من السياسة”، لافتاً إلى أن “البلديات واتحادات البلديات تعاني من شحّ في الأموال، ويبقى المخرج في هذه المرحلة هو بالابتكارات ودعم الصناعات الصغيرة”.

واعتبر أن “الوضع الأمني والسياسي مقبول نسبياً، وهذا يشكّل ارتياحاً لدى السياح والمغتربين”.

وأكد نصار أن “250 ألفا زاروا لبنان في شهر أيار و370 ألفاً في شهر حزيران وقد نصل في نهاية أيلول إلى مليون و200 ألف زائر، 25 بالمئة منهم هم من الأجانب وتحديداً من الدول العربية كمصر، والكويت، والعراق والأردن”.