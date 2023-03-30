نصيحةٌ للمزارعين.. وترقّبٌ لموعد انخفاض أسعار الخضار والفاكهة!

أكّد رئيس “تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع” إبراهيم ترشيشي أنّ “البَرْد في شهر آذار لا يتعدّى على الطّبيعة وهو أمر طبيعيّ ويأتي في أوانه، كما أنّ تساقط الأمطار أمر إيجابيّ، وهو أفضل للمزروعات”، مُشدّدًا على أنّ المُزارعين في أمسّ الحاجة لهذا الأمر.

ووجّه ترشيشي في حديث لموقع mtv، نصيحةً إلى المزارعين، لا سيّما في البقاع، بضرورة أخذ الاحتياطات اللّازمة فجرَ يومَي السّبت والأحد، من خلال تدفئة البيوت البلاستيكيّة، لأنّ موجة صقيع ستضرب المنطقة، مشيرًا إلى أنّ “كلفة هذا الأمر مرتفعة، لكن لا حول ولا قوّة، فالمُزارع يريد الحفاظ على إنتاجه، لذلك يجب أن يجابه الطّبيعة والأحوال المناخيّة”.

ويوضح ترشيشي أنّ “درجات الحرارة المتدنّية تتسبّب بقِلّة الإنتاج والعرض في الأسواق، ما يزيد الطّلب على الخضار والفاكهة، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار”.

ويلفت، في هذا السّياق، إلى انخفاض أسعار الخضار والفاكهة بين 20 و30 في المئة، خلال اليومين الماضيين، فأصبحت على الشّكل الآتي:

كيلو الخيار بالجملة بـ60 ألف ليرة، كيلو البندورة بـ 40 ألف ليرة، كيلو الملفوف بـ 6 آلاف ليرة، كيلو الكوسا يتراوح سعره بين 50 و60 ألف ليرة، كيلو الباذنجان بـ 50 ألف ليرة، فيما لا يزال سعرا الخسّ و”اللّوبية” مرتفِعَين.

ويكشف ترشيشي أنّ “أسعار الخضار والفاكهة ستشهد انخفاضاً إضافيّاً، ابتداءً من 3 و4 نيسان، أي بعد انتهاء موجة الصّقيع التي تنتظرنا في 1 و2 نيسان”.