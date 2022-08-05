الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نعمه افرام: اذا رشحتني الكتل النيابية لرئاسة الجمهورية فأنا موجود وجاهز

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2022 8:28 مساءً
نعمة أفرام

نعمة أفرام

A A A
طباعة المقال

اشار النائب نعمة افرام، في حديث لبرنامج “حوار اونلاين” من “صوت لبنان”، الى “ضرورة الوصول الى الحقيقة والعدالة في قضية تفجير المرفأ”، لافتا الى اهمية “عدم تسييس التحقيق وابعاد القضاء عن التجاذبات السياسية”، وقال: “ان المطلوب بناء الدولة على اساس القانون والدستور والسيادة الكاملة”.

وعن قضية المطران موسى الحاج، لفت الى “وجود اتصالات لتهدئة الاجواء”، آملا ان “تحل الامور بطريقة ايجابية”.

واذ اشار الى اهمية ترسيم الحدود، قال: “انا متفائل، واذا رسمت الحدود سندخل في زمن جديد”، مشيرا الى ان “رسائل حزب الله السياسية تترجم في مفاوضات فيينا”.

وطرح افرام مشروع حل للازمة ولاعادة اموال الناس، مشيرا الى انها “تستعاد عبر الدولة ولكن ليس عبر خصخصة القطاعات، انما عبر اعطاء سندات للمودعين في المرافق العامة”، مطالبا ب”البطاقة الصحية والتموينية ورفع الدعم الكلي وايقاف النزيف”.

ولفت افرام الى انه لن “يعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحافي”، لكن لديه “الطرح الواضح لحل للازمة”، وقال: “اذا رشحتني الكتل النيابية فأنا موجود وجاهز وسأقدم مشروعي”.

واوضح انه “داخل المجلس يتعاون مع القوى التغييرية ونعمل سويا، كما وعدنا في مشروعنا الانتخابي للوصول الى التغيير الحقيقي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدكتور فراس أبيض
    وزير الصحة: الضغط على المستشفيات يعني توجيهها نحو الإفلاس
    جبران باسيل
    التيار يصعدّ بوجه ميقاتي.. "صاحب المال الفاسد لا يمكن أن يكون رجل دولة"!
    مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والنائب ايهاب مطر
    النائب ايهاب مطر يكشف عن مبادرة لعقد لقاء جامع للنواب السنة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه