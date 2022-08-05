نعمه افرام: اذا رشحتني الكتل النيابية لرئاسة الجمهورية فأنا موجود وجاهز

اشار النائب نعمة افرام، في حديث لبرنامج “حوار اونلاين” من “صوت لبنان”، الى “ضرورة الوصول الى الحقيقة والعدالة في قضية تفجير المرفأ”، لافتا الى اهمية “عدم تسييس التحقيق وابعاد القضاء عن التجاذبات السياسية”، وقال: “ان المطلوب بناء الدولة على اساس القانون والدستور والسيادة الكاملة”.

وعن قضية المطران موسى الحاج، لفت الى “وجود اتصالات لتهدئة الاجواء”، آملا ان “تحل الامور بطريقة ايجابية”.

واذ اشار الى اهمية ترسيم الحدود، قال: “انا متفائل، واذا رسمت الحدود سندخل في زمن جديد”، مشيرا الى ان “رسائل حزب الله السياسية تترجم في مفاوضات فيينا”.

وطرح افرام مشروع حل للازمة ولاعادة اموال الناس، مشيرا الى انها “تستعاد عبر الدولة ولكن ليس عبر خصخصة القطاعات، انما عبر اعطاء سندات للمودعين في المرافق العامة”، مطالبا ب”البطاقة الصحية والتموينية ورفع الدعم الكلي وايقاف النزيف”.

ولفت افرام الى انه لن “يعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحافي”، لكن لديه “الطرح الواضح لحل للازمة”، وقال: “اذا رشحتني الكتل النيابية فأنا موجود وجاهز وسأقدم مشروعي”.

واوضح انه “داخل المجلس يتعاون مع القوى التغييرية ونعمل سويا، كما وعدنا في مشروعنا الانتخابي للوصول الى التغيير الحقيقي”.