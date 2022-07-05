نقابة الأفران: 55 مليون دولار هدرت في عهد الوزير أمين سلام!

أشارت نقابة الأفران في ​لبنان​، إلى أن “55 مليون دولار هدرت في عهد وزير الإقتصاد ​أمين سلام​ بسبب دعم ​الطحين​ الإكسترا”، طالبةً من القضاء مقارنة حجم الإستيراد بين سنوات الدعم وبين السنوات الأخرى.

ودعت النقابة وزارتي الزراعة والإقتصاد و”​مصرف لبنان​” إلى تسهيل وتسريع إجراءات وموافقات دخول 25 ألف طن من ​القمح​ إلى السوق، وهي ستصل في 15 تموز وبإمكانها حل الأزمة القائمة للخبز.

وكان اتحاد نقابات المخابز و الأفران في لبنان قد أعلن أمس أن “قطاع الأفران في ظل الظروف الراهنة يتعرض الى إذلال في الحصول على مادة الطحين، إذ إن مهمة الفرن هو تصنيع الرغيف وتأمينه للمواطنين الذين يقفون طوابير أمام الأفران للحصول على ربطة خبز”.

وقال في بيان: “المشكلة تتلخص بعدم حصول الأفران على الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز العربي، وتامينه ليس من مهمة الأفران بل هو من مسؤولية وزارة الإقتصاد و التجارة – مديرية الحبوب والشمندر السكري التي تصدر الأذونات الخاصة بتسليم الطحين المدعوم للأفران “.