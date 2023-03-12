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نقابة المستشفيات: لتأمين الحماية اللازمة لنا وملاحقة المعتدين

منذ 9 ثواني
مستشفى

مستشفى

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استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان بشدّة “الاعتداء غير المبرّر الذي طال مستشفى راغب حرب في تول – النبطية فجر اليوم، وقد افضى الى اقفال قسم الطوارئ فيه امام المرضى بعد تحطيم معظم المعدات والمستلزمات الطبية في القسم وغرف الأطباء والمعاينة”.

واذ تكرر النقابة “مناشدتها إبعاد المستشفيات المستمرة في خدماتها خلال هذه المرحلة الضاغطة اقتصادياً ومالياً بكل طواقمها الطبية والتمريضية والادارية عن كل اعمال العنف وردّات الفعل غير المنضبطة متفهمّة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها قسم كبير من اللبنانيين”، طالبت بـ”تأمين الحماية اللازمة للمستشفيات وبملاحقة المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم حفاظاً على سلامة المرضى والعاملين في القطاع”.

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