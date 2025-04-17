نقابة المعلمين: ملتزمون الاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية

اعتبرت نقابة المعلمين في بيان، ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مارس حقه الدستوري بتقديم مراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون تغذية صندوق تعويضات المعلمين الذي نشره مشكورا رئيس الحكومة نواف سلام عملا بأحكام الدستور. لكن من جهة ثانية، وعلى الرغم من ثقتنا بدستورية القانون المذكور، لأنه يعطي المعلمين في المدارس الخاصة حقوقا مهدورة منذ 6 سنوات، ويعيد إليهم قيمة تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية بعد 40 سنة في خدمة التربية والتعليم، نؤكد أن هناك توافقا حصل مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لجنة التربية النيابية التي انعقدت في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب ومشاركة نواب من كل الكتل النيابية، حول بعض النقاط في القانون المذكور، على أن تقدم في اقتراح قانون معجل مكرر لإقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة. ونحن من جهتنا، كنقابة للمعلمين، وبغض النظر عن المراجعة التي تقدم بها فخامة الرئيس، نؤكد أننا ملتزمون بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية، مع تقديرنا واحترامنا لرئيس الجمهورية وحقه الدستوري. ونحن على يقين أنه حريص كل الحرص على حقوق المعلمين وفي مقدمها تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية”.







