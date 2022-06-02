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نقابة الممرضات والممرضين استنكرت التعرض للجسم التمريضي

2 - يونيو - 2022
نقابة الممرضين والممرضات

نقابة الممرضين والممرضات

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استنكرت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، في بيان، “تعرض الجسم التمريضي مرة جديدة للعنف وسوء المعاملة وعلى يد من يفترض به أن يكون المدافع عن حقوق العاملين وكرامتهم ومهنتهم ولقمة عيشهم”.

واكدت النقابة “ان ما تعرضت له إحدى الزميلات في مستشفى بنت جبيل الحكومي هو أمر مرفوض ومدان ومستنكر ولا يجب أن يمر مرور الكرام لأنه يشكل إستباحة غير أخلاقية لجميع العاملين في مهنة التمريض أثناء مطالبتهم بحقوقهم التي يجب أن تكون محترمة ومكرسة وبخاصة في المستشفيات الحكومية”.

وأعلنت انها “تقف الى جانب الزميلة المعتدى عليها وتتضامن معها في موقفها الاحتجاجي وترفع الصوت الى جانبها وتتّخذ صفة الإدعاء الشخصي لدعمها”، مشيرة الى ان النقيبة الدكتورة ريما ساسين قازان راجعت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض لمطالبته بإتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المناسبة بحق المعتدي وبذل الجهود كافة الممكنة لحماية القطاع التمريضي واحترام حقوق العاملين فيه وشروط عملهم”.

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