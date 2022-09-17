نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لزيادة أجور العاملين

دعت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم والمعنيين إلى “الإسراع بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة لدراسة وضع العمال بصورة شاملة تمهيداً لإصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال وأصحاب المخابز، وخاصة أنّ عمال الأفران يعانون الأمرين من عدم تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء من بدل نقل ومنح تعليمية”.

وشجبت “السياسات الاقتصادية المعتمدة التي لا تهتم بتنمية وتطوير الانتاج الوطني ولا تهتم بالمواطن ولقمة عيشه وعدم مكافحة الهدر والفساد ومحاسبة الفاسدين والمحتكرين وتجار الازمات حيث لم يعد باستطاعة المواطن تأمين الحاجات الضرورية من حبز وغذاء ودواء ونحن على ابواب العام الدراسي الجديد”، لافتةً إلى أنّ “عمال الأفران الطرف الأساسي لإنتاج مادة الخبز والجنود المجهولين في السلم والحرب بسهر الليالي أمام بيوت النار لتامين الخبز لكافة المواطنين”، داعية إلى “زيادة أجور العاملين في هذا القطاع”.

وقالت: “آن الأوان لتطبيق قانون العمل على عمّال الأفران”، مشيدة بـ”الدور الإيجابي لأصحاب بعض الأفران لشعورهم بالمسؤولية الوطنية والانسانية بإعطائهم العمال نسبة من أجورهم بالدولار الأميركي وعلى سعر الصرف اليومي”.

وختمت متوجهة إلى عمّال المخابز والأفران: “للالتفاف حول النقابة من أجل الحصول على حقوقكم المشروعة وما مات حق وراءه مطالب”.