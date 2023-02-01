نقابة مستوردي الأدوية تُحذّر من تداعيات خطيرة: للإسراع في اتخاذ هذا القرار!

رأت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، في بيان، أن “مصرف لبنان قام بتثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار على 15000 ليرة لبنانية بدءاً من تاريخه. وأكد وزير الصحّة العامة مراراً أن الأدوية الّتي دخلت لبنان قبل هذا التاريخ، سيتمّ دعمها على سعر صرف 1500 ليرة، لأنّه تمّ استيرادها وبيعها على هذا السعر. إلّا أنّ الشّركات المستوردة لم تحصل حتى اليوم على أي تأكيد أو توضيح حول سعر الصرف الذي سيعتمد لدعم الأدوية التي ستدخل لبنان من بعد تاريخ ١ شباط ٢٠٢٣”.

وطلبت النقابة من السلطات المعنية “اتخاذ القرار المتعلق بسعر الصرف الذي سيتم اعتماده لدعم الأدوية مستقبلاً في أقرب وقت لأن أي تأخير سيؤدي بدوره إلى تأخير وصول شحنات الأدوية إلى لبنان. وهذا الأمر سيهدّد تلبية احتياجات المرضى اللبنانيين، وسيترتب عنه حكماً تداعيات سلبية وخطيرة على واقع القطاع الصيدلاني والدوائي المأزوم أصلا”.