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نقيب اصحاب صناعة الخبز: لا قرار برفع سعر الربطة في الوقت القريب

28 - أبريل - 2022
خبز

خبز

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أفاد نقيب اصحاب صناعة الخبز في لبنان انطوان سيف في حديث لصوت لبنان 100.5، بأنه لا يوجد قرار برفع سعر ربطة الخبر في الوقت القريب، مشيرًا الى ان كل الآليات لتأمين وإستيراد القمح لا تزال قيد المناقشة.

وأشار الى أنّ هناك مطاحن اقفلت نتيجة التأخر في عملية فحص القمح.

وتابع:” نحن نرفع يدنا عن كل فرن محتكر، ويجب رفع الدعم عن كل اصناف القمح التي تستعمل لغير الرغيف اللبناني”.

كذلك، اعتبر أنّ المطلوب من الدولة ان تستمر بعملية الدعم والتي تبلغ 260 مليون دولار سنويا، القمح اللبناني لا يكفي حاجة السوق اللبناني لذلك يجب العمل على دعم المزارعين لزيادة المساحات المزروعة “.

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