نقيب الصيادلة: أمن وصحّة اللبنانيين فوق كل اعتبار

زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم وزير الداخلية اللواء أحمد الحجار، على رأس وفد من النقابة ضمّ: نائب النقيب الدكتور عبدالرحمن مرقباوي، الدكتور زياد الحاج شحادة والدكتور بسام حنيني، واعتبر أن “أمن اللبنانيين وسلامتهم سواء كانوا صيادلة او مرضى او مواطنين يجب ان يكونا فوق كل اعتبار او مساومة”، شاكراً لوزير الداخلية “سعيه الدؤوب لحماية الصيدليات، لا سيّما في الانجاز النوعي بتوقيف المسلّح الذي سطا على ٤ صيدليات واصاب احد الصيادلة بجروح خطيرة”، كما طالب “بتكثيف الدوريات حول الصيدليات في كل المناطق اللبنانية والايعاز للبلديات والمخافر بحمايتها، وكذلك التشدد في مكافحة الدواء المهرّب، والاماكن غير الشرعيّة التي تتاجر بالدواء وصحّة المريض”.







