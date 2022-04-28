نقيب الصيادلة :انتاج الدواء محلياً يوفّر الآلاف من فرص العمل

اعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم ان “دعم صناعة الدواء المحلية يساهم في توفير فرص العمل لخريجي الجامعات ويمنع الهجرة ويعزز الانتماء الى الوطن”، مشدداً على ان “مصلحة الدولة تتقاطع مع دعم الصناعات الدوائية لأنها توفر اموالاً طائلة على الخزينة وعلى المريض وتخدم الانتاج الوطني بشكل عام وتدعم صناعاته”.

من جهته اعتبر سلوم ان “الصيدلة ليست تجارة، بل الاصح ان الصيدلي هو الاقرب الى المريض والانسان”. وتطرق الى موضوع الادوية المفقودة وتحدث عن الغاء “الهوية الدوائية للبنان” وضرب النظام الاستشفائي وتحويله الى شيء آخر لا يشبه ما عرفه لبنان عبر تاريخه. وحض سلوم على حفظ دور لبنان ومهنة الصيدلة، مشيراً الى “اهمية التدرج في مهنة الصيدلة والعمل الجماعي والابتعاد عن الشرنقات الطائفية والحزبية بهدف تأمين الصيدلة والانسان من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب”.

وتمنى ان “يعود طلاب كلية الهندسة الى بلادهم اذا ما قرروا الهجرة”، متحدّثاً عن اهمية مهنة الصيدلة التي “يجب ان تبقى الاولى لجهة توظيف الكفاءات الشابة واستقطاب القدرات والطاقات”. ووعد في ما يخص النقابة بأن “تبقى ابوابها مفتوحة امام جميع الاعضاء”.

ورداً على الاسئلة اعتبر سلوم ان “على المريض دعم صناعة الدواء المحلية لأنها توفر الكثير على خزينة الدولة. المسؤولون ما كانوا ليقدموا دعم صناعة الدواء الوطنية لولا نفاد الاموال لدعم الدواء المستورد، لا سيما تلك المخصصة للامراض المزمنة”. واوضح ان “الاموال المخصصة للاستيراد ستذهب الى دعم صناعة الدواء المحلية ما يغطي 25 في المئة من حاجة السوق المحلية، على ان يرتفع هذا الدعم الى حدود ثمانية ملايين دولار اميركي تزيد من نسبة الدواء المصنع محلياً ما يؤمن تغطية ما بين 50 الى 60 في المئة من الاستهلاك”.

واكد ان “انتاج الدواء محلياً يوفّر الآلاف من فرص العمل لطلاب الصيدلة وغيرهم فالمصنع يغني منطقته ويفتح آفاقاً امام المجتمع”.

وشدد سلوم على “اهمية الصيدلة السريرية في المستشفيات ودورها الأساسي في معالجة المرضى، وان النقابة تعمل مع وزارة الصحة على تعزيز دور وحضور الصيدلة السريرية في المستشفيات وادراجها ضمن الاولويات”.

وتوجه الى الطلاب، قائلاً إن “ابواب النقابة مفتوحة امامهم وأن انتسابهم الزامي كي يتاح لهم ممارسة المهنة”. وخلص الى اهمية دور النقابة في الشراكة مع الدولة في السياسة الدوائية، متهماً البعض بأنه “كان يعمل لالغاء مهنة الصيدلة واستبدالها بمراكز الرعاية والمستوصفات ما ادى الى اقفال 400 صيدلية “. واشاد بما تقوم به وزارة الصحة “لجهة وجود 242 مستوصفاً تابعاً لها توزع الادوية على كل الاراضي”.

كلام سلوم ورد خلال لقاء مع الطلاب نظمته كلية الصيدلة في “الجامعة اللبنانية الاميركية” LAU في حرم جبيل الجامعي، في حضور عميد الكلية ناصر الشريف، رئيس مكتب الخريجين والخريجات عبدالله الخال والاساتذة الجامعيين.