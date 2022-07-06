نقيب الصيادلة: هكذا نكافح الأدوية المزورة

أكد نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم أن أدوية السرطان من المفترض ان تصل هذا الاسبوع الى لبنان.

واعتبر سلوم في حديث إلى “صوت لبنان” أن مكافحة الأدوية المزورة تقتضي تأمين الأدوية في الصيدليات الذي هو الحل الوحيد لمكافحة “تجار الشنطة”، وفق قوله، مضيفاً: “على القوى الامنية التشدد بضبط الحدود فنقابة الصيادلة ليس لديها سلطة خارج الصيدليات”.

وكان اكد وزير الصحة فراس الأبيض انه تم تأمين الدواء لـ 90% من المرضى في حين سيبقى هناك 10% لم يتأمن لهم الدواء، كما وأشار الى أن انقطاع الدواء هو الذي تسبب بخلق سوق سوداء، ومكافحة السوق السوداء تكون بتأمين الدواء للمرضى، وفيما يخص كورونا اكد الأبيض ان ارتفاع عدد الإصابات لا يختصر على لبنان فقط بحيث ترتفع بجميع انحاء العالم مسيراً الى ان نسبة التلقيح بلبنان لم تتجاوز الـ50%.

طمأن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس ألابيض إلى أن “جزءا من أدوية السرطان أصبح الآن مؤمنا في لبنان”، وقال لبرنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة”: “هناك أجزاء باقية ستصل خلال الأسابيع المقبلة”، وأوضح أن “الوزارة لم تتمكن من تأمين الدواء لكل مرضى السرطان”، وقال: “تم تأمين الدواء ل90% سيبقى هناك 10% لم يتأمن لهم الدواء”.