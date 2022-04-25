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نقيب المحامين في بيروت: للنزول إلى الشارع رفضًا لإقرار "الكابيتال كونترول"

25 - أبريل - 2022
نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار

نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار

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دعا نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار “جميع المهنيّين وطلاب الجامعات والمودعين الى النزول غداً إلى محيط مجلس النواب عند الساعة 9 صباحاً في يوم غضب شعبي حقيقي لأنّ هذا القانون “الأعوج” إذا أُقرّ سيُصيب الجميع.”

وقال: “غداً يوم مهمّ وسننزل إلى الشارع لمنع إقرار قانون “الكابيتال كونترول” بصيغته الحالية لأنّه غير عادل وغير منطقي وغير دستوري.”

كما شدّد كسبار على”رفض تمرير “الكابيتال كونترول” قبل إقرار رزمة قوانين إصلاحيّة أهمّها إعادة هيكلة المصارف وخطّة التعافي وتوحيد سعر الصرف ونرفض الهيركات المُخالف للدستور وضرب نظام الإقتصاد الحرّ وإعطاء عفو عام لمَن دمّروا مالية وطن ولم يُحاسَبوا.”

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