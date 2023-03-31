هاشم: برّي يترقّب.. ليُبنى على الشيء مقتضاه

أكد النائب قاسم هاشم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري “ينتظر نتائج الاتصالات الداخلية والإقليمية والدولية التّي تكثفت في الآونة الأخيرة ليبنى على الشيء مقتضاه في ما خص الاستحقاق الرئاسي”.

وأشار في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “الرّئيس بري لم يتوان عن تلقف أي إيجابية وهو الذي دعا إلى نقاش وحوار بين الأفرقاء”. وجدّد التأكيد أن “بري سيدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس عندما يرى أن هناك إمكان أن تكون الجلسة مثمرة”، نافيًا “ما يتداول أن هدف الحوار هو فرض اسم على الآخرين”، قائلاً “إن التوافق يكون بطرح سلة أسماء أو مواصفات”.

واعتبر هاشم أنّ “لبنان لا يعيش في جزيرة منعزلة، لذا يتأثر بكل ما تمر به المنطقة وخصوصًا الاتفاق السعودي الإيراني، إلا أن المسألة تبقى بأيدينا في الدرجة الأولى، لأن المناخ الإيجابي قد يؤثر إلا أنه ليس حاسمًا”.

وعن العلاقة بين بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قال: “العلاقة مميزة وتاريخية وقد يكون هناك تباين وهذا طبيعي، إلّا أن ذلك لا يعني أن هناك أي خلاف، بل التواصل سيكون في أي لحظة تستوجبه المرحلة”.