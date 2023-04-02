هاشم: لتقديم شكوى أمميّة بانتهاكات العدو أجواء لبنان

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أنّ “ما تتعرض له سوريا من اعتداءات من أجواء لبنان، إنما هو اعتداء على لبنان وانتهاك للسيادة الوطنية، إذ تكررت هذه الانتهاكات وهذا ما يتطلب من الحكومة اللبنانية تقديم شكوى للأمم المتحدة لوضع حدّ للهمجية الصهيونية المتفلتة من كل القرارات والمواثيق الدولية”.

وشدد في بيان على أنّ “التجربة أثبتت أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، لهذا لا يجوز الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة”، لافتًا إلى أن “عدم انصياع العدو الاسرائيلي للقرارات الدولية يتحمله المجتمع الدولي المعني بتهديد الأمن والسلم الدوليين نتيجة الإرهاب الصهيوني واستمراره بسياسة الاستفزاز والعدوان الذي يستدعي مواجهته بكل الأساليب”.