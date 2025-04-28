هاني بحصلي: الأسعار مستقرة وارتفاع سعر اليورو قد يؤثر على استيرادنا من أوروبا

طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة في لبنان ​هاني بحصلي​، اللّبنانيّين بشأن “استقرار أسعار المواد الغذائية”، مؤكّدًا أنّ “الأسعار لم تتأثّر حتّى الآن بانخفاض سعر صرف الدّولار مقابل سلّة العملات الأجنبيّة، نتيجة الحرب التّجاريّة الحاصلة بين الولايات المتّحدة الأميركيّة والصين”.

وأوضح في بيان، بإطار “إطلاع الإعلام والرّأي العام على تطوّرات أسعار المواد الغذائيّة المستورَدة، نتيجة الحرب التّجاريّة العالميّة، ومنع حصول أي تجاوزات واستغلال لهذا الموضوع من قبل البعض”، “أنّنا منذ اليوم الأوّل، أكّدنا أنّه لن يكون هناك تأثير مباشر للحرب التّجاريّة في المدى القريب على أسعار المواد الغذائيّة”.

وأشار بحصلي إلى أنّ “هناك عنصرًا آخر قد يؤثّر على الأسعار بشكل غير مباشر، ويتمثّل بارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، الّذي سجّل ارتفاعًا بنسبة 8%، وهذا ارتفاع ليس بقليل، بخاصّة أنّ لبنان يستورد نحو ثلث حاجاته من الأسواق الأوروبيّة. وبالتّالي نخشى أن يكون هناك تأثير لارتفاع سعر اليورو على استيرادنا من أوروبا والمناطق المجاورة الّتي تتعامل باليورو”.

ولفت إلى أنّ “تأثيرات ارتفاع اليورو مقابل الدّولار تحتاج إلى وقت لتتجلّى في السّوق اللّبنانيّة على هذا المستوى”، مشدّدًا على أنّ “السّوق حاليًّا في فترة استقرار”. وركّز على أنّ “ارتفاع اليورو لا يعني أنّ أسعار المواد الغذائيّة كافّة سترتفع”، مبيّنًا أنّ “دائمًا هناك أسواق بديلة، وهذا ما لمسناه عندما حصلت الأزمة الماليّة في لبنان، إذ تحوّلنا للاستيراد من أسواق أخرى. لكن أثبتت التّجربة ألّا غنى عن البضاعة الأوروبيّة في أماكن معيّنة، إذ أنّ المستهلك اللّبناني يفضّل الجودة”.

كما أكّد أنّ “في الوقت الحاضر نحن في حالة ترقّب للأسواق، حتّى نتمكّن من تحديد هوامش ارتفاعات الأسعار في حال حصلت، ونحن سنطلع الإعلام والرّأي العام على تطوّرات هذا الموضوع، بهدف منع حصول أي تجاوزات وإستغلال من قبل البعض”.