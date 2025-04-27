هاني قبيسي: الحكومة اللبنانية غير مستعجلة بإعادة إعمار الجنوب!

أكد النائب هاني قبيسي أن شباب كشافة الرسالة الإسلامية والدفاع المدني اللبناني جسدوا أبهى معاني التضحية والعطاء، فزرعوا أجسادهم في أرض الوطن ليكون النصر والتحرير، لافتاً إلى أن هؤلاء المتطوعين، الذين قدموا العون لكل محتاج دون تمييز، يستحقون كل تقدير من المجتمع والدولة على حجم التضحيات التي بذلوها في سبيل الوطن.

وخلال حفل أقيم في النادي الحسيني بمدينة النبطية، قال قبيسي: “المطلوب اليوم أن يرتقي العمل السياسي الى حجم التضحيات ولكن وللأسف نرى في كثير من الأماكن على مساحة لبنان مواقف مختلفة بعيدة عن ثقافتنا ينتقدون من خلالها التضحيات ودماء الشهداء بل لا يريدون للمقاومة أن تكون حاضرة ساهرة على حدود وسيادة الوطن ومع الاسف هذه المواقف السياسية تتماشى مع سياسات غربية لا تتطلع الا الى اخضاع المنطقة بأهلها وشعبها ومقاوميها. لقد سطرنا في الجنوب أروع أنواع التضحيات كي لا نركع ولا نذل ولا نقول يوما بأننا غير قادرين على الدفاع عن ارضنا قدمنا كما كبيرا من الشهداء من الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة والهيئة الصحية الاسلامية فقالوا نحن الوطن ونحن حماة حدوده إن كانت الدولة موجودة وإن لم تكن مع الأسف بعض الساسة في لبنان يبحثون في آفاق العالم عن سياسات ترضي نفوسهم ولا ترضي الوطن فرضى الوطن هو بحماية كرامته وعزته لأننا لا يمكن أن نعيش اذلاء ولا يمكننا السير بدرب التطبيع وعلاقات طيبة مع شرق وغرب وتبقى اسرائيل محتلة تعتدي وتستبيح جنوبنا واجوائنا”.

وختم قبيسي : “مع الأسف أن الحكومة اللبنانية غير مستعجلة بإعادة اعمار الجنوب، فرئيس للحكومة تقدم بسحب اقتراح قانون معجل مكرر بل أجله على أمل أن تدرس الحكومة مشروعا جديدا لإعادة الاعمار ولتعويض اهلنا المتضررين جراء الحرب، الحكومة وللأسف غير مستعجلة بل تتأنى وتنتظر القرارات الخارجية او مواقف خارجية تسمح لها بإعادة الاعمار والبناء وهنا نقول بأن اهل الجنوب يستحقون بأن تكون الحكومة الى جانبهم فمن خلال هذه القرارات التي تتخذ يشعر اهل الجنوب بأنهم متروكين وبأن للدولة بعيدة عنهم وبأن الدولة تركت الجنوب دون حماية كما حصل في السياسات السابقة التي كانت تؤمن بأن قوة لبنان بضعفه والان البعض يعتقد بأن قوة لبنان بعلاقاته الدولية وارتباطاته الخارجية ونحن نقول بأن قوة لبنان بدماء الشهداء والجرحى فبكل التضحيات التي قدمت على مساحة الجنوب سنصنع مجدا وعزا واباء”.