هبة من قوات الأمم المتحدة لصالح الجيش اللبناني

أقيم في مقر قيادة قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – الناقورة، حفل تسلّم هبة للجيش اللبناني، عبارة عن آليات وقطع غيار عائدة لها، وعتاد تأليل ومولدات كهربائية.

حضر الحفل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون القبياتي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stephano Del Col، إلى جانب عدد من الضباط.

وفي الختام، تلا العميد الركن القبياتي كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش لقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على هذه الهبة، ثم قدّم له درع الجيش التذكاري تقديراً لجهوده في دعم الجيش والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.