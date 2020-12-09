استمع لاذاعتنا

هبة من قوات الأمم المتحدة لصالح الجيش اللبناني

منذ 49 دقيقة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

أقيم في مقر قيادة قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – الناقورة، حفل تسلّم هبة للجيش اللبناني، عبارة عن آليات وقطع غيار عائدة لها، وعتاد تأليل ومولدات كهربائية.

حضر الحفل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون القبياتي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stephano Del Col، إلى جانب عدد من الضباط.

وفي الختام، تلا العميد الركن القبياتي كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش لقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على هذه الهبة، ثم قدّم له درع الجيش التذكاري تقديراً لجهوده في دعم الجيش والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    ساحة النور في طرابلس
    سلسلة تحركات واعتصامات مطلبية في طرابلس
    كورونا لبنان
    هكذا توزعت الإصابات الجديدة بحسب المناطق
    مستشفى رفيق الحريري الحكومي
    تقرير مستشفى رفيق الحريري:37 حالة حرجة ووفاة واحدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بقشيش خيالي مقابل فاتورة مطعم بسيطة
    البقشيش حلال أم حرام ؟..فتوى جديدة تحدد الإجابة
    جيري ماهر
    جيري ماهر يوضح عن التنسيق العوني مع بهاء الحريري
    تجارة الشيكات المصرفية في لبنان
    تجارة الشيكات المصرفية في لبنان.. حجب اصدار ومنح دفاتر الشيكات عن المودعين