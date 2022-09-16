هذا ما تحضّر له "جمعية صرخة المودعين" في حال إقفال المصارف أبوابها!

هدّد المنسق الاعلامي لـ”جمعية صرخة المودعين” “موسى اغاسي” بالتصعيد من خلال مهاجمة منازل أصحاب المصارف في حال أقفلت المصارف أبوابها.

وأشار “اغاسي”، في حديث الى “الوكالة الوطنية للإعلام”، الى انه “بعد العملية التي قامت بها السيدة “سالي الحافظ” بالتعاون والتنسيق مع جمعية صرخة المودعين، انطلقت اليوم انتفاضة المودعين ضد المصارف اللبنانية بعد ثلاث سنوات على حجز اموال المودعين”.

وأضاف أنه “اقتُحمت تسعة مصارف اليوم، والعملية جارية الآن على خمسة مصارف اخرى”، معلنًا أن الجمعية “لا تعترف بأي مفاوضات لا تكون هي فيها، وهي ستهاجم بيوت اصحاب المصارف اذا اغلقت المصارف ابوابها”.

وفي وقت سابق، قرّرت جمعية المصارف إقفال المصارف لـ3 أيام اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.