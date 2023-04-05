هذا ما سجله دولار السوق السوداء اليوم

يواصل دولار السوق السوداء انخفاضه.

وتراوح صباح اليوم الأربعاء 5/4/2023 ما بين الـ98000 ليرة لبنانية للشراء و97800 ليرة لبنانية للبيع.

في هذا المجال، يلفت الخبير الاقتصاديّ أنطوان فرح في حديث لـ “المركزية” الى أنّ أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة التي تساهم باستمرار خفض الدولار حتى لو ببطء يمكن ملاحظته من خلال مراقبة منصة “صيرفة” التي يضخ عبرها المصرف المركزي الدولار في السوق، فإرتفاع الأرقام في الأيام الأخيرة، والتي قاربت الـ 90 مليون دولار يوميا، فيما كانت حركتها خجولة بداية وتتراوح بين الـ 30 الى 35 مليون دولار يوميا، تُشير الى أنّ هناك ضخّا اضافيّا للعملة الخضراء في السوق.