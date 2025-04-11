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هل انتهى تقنين الكهرباء؟

منذ دقيقة واحدة
كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

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لاتزال أزمة الكهرباء في لبنان الشغل الشاغل للمواطن، في حين ورغم الوعود منذ سنوات لا جديد في ما يخص هذا الملف، فأصبحت المولدات الكهربائية هي البديل أو ألواح الطاقة الشمسية.

وفي آخر المستجدات أفادت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان لـ “المركزية” بأنه تم إصلاح العطل الذي طرأ على معمل الإنتاج في دير عمار والذي أدّى إلى خروج المعامل الحرارية عن الخدمة.

وفي التفاصيل، كشفت المصادر أنه تم وضع معامل الإنتاج على الشبكة في تمام الساعة الثانية والنصف فجر الخميس.

وأعلنت أن “كل الـ”توربينات” أصبحت جاهزة اعتباراً من اليوم الجمعة، لتعمل على الشبكة بشكل طبيعي، وبالتالي عادت التغذية بالتيار الكهربائي إلى برنامج التقنين المعتمَد.

لكنها كشفت أن “العمل لا يزال جارياً على إصلاح جهاز UPS واحد فقط الخاص بمنع انقطاع الكهرباء”.

    المصدر :
  • المركزية

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