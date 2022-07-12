هل ترتفع أسعار المحروقات قريباً؟

أكّد ممثّل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا أنّ “البنزين والمازوت متوافران ولا مشكلة في الأسواق”، مشدداً على أنّه “لا ذريعة للأفران لعدم تسليم الخبز”.

وأضاف في حديث إذاعي: “المواطن هو همّنا الأول ولا ارتفاع لأسعار المحروقات قريباً بل قد يكون هناك انخفاض والموضوع مرتبط بأسعار النفط العالمية”.

وسط جملة التعقيدات والصعوبات التي يعانيها لبنان على أكثر من صعيد، يعيش اللبنانيون ضائقة معيشية مرهقة للغاية يعمقها الارتفاع المتواصل للأسعار.

وتشهد أسعار المحروقات ارتفاعاً يومياً بسبب هبوط سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع أسعار المحروقات عالمياً.

ويشهد لبنان أزمة كبيرة في توفير إمدادات الوقود، لاسيما مع صعوبة في توفيره للمحطات الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات متكررة وغياب مطلق للتغذية الكهربائية في كثير من المناطق لساعات طويلة.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

واستفحلت الأزمة جراء انتشار فيروس كورونا، وتبعات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، وما نجم عنه من خسائر مادية فادحة.