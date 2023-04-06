هل من تقارب بين "القوات" و"التيار" برعاية بكركي؟

وصف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان ما جرى في خلوة بيت عنيا “بالتأمل والصلاة بعيدًا من أي سياسة”.

ورأى في تصريح أنّ “الحلّ في البلد لبناني بامتياز، لأنّ لبنان ليس على أجندة الدول الخارجية، وهذا يتجلى يومًا بعد يوم من خلال ما يحصل في المنطقة”، معتبرًا أنّ “الملف الرئاسي شأن لبناني، والأمر الأهم هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”.

وإذ اعتبر أن “هذه المنظومة الحاكمة لا يمكنها السير بالإصلاح”، تحدث اسطفان عن “مبادرات عدة مقدّمة من أكثر من طرف خارجي بشأن إيجاد حل لملف الرئاسة وزيارة الوفد القطري إلى بيروت تصب في الخانة نفسها”.

كما لفت إلى أنّ “الزيارة التي قام بها النواب إلى بروكسل تناولت أزمة النزوح السوري”، حيث كشف أنّه “سيتم التقدم بمشروع قرار للبرلمان الأوروبي الشهر المقبل ويسير على السكة الصحيحة”.

وعن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، شدد اسطفان على “ضرورة أن تسير بشكل صحيح وأن لا تُطيّر كغيرها من الاستحقاقات”، واعتبر أن “العقبة هي في الدعم المادي”، لافتًا إلى أنّ “الأموال موجودة لتصرف على الانتخابات، شرط أن تكون النية موجودة”.

أما عن ما يشاع حول التقارب بين حزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” برعاية بكركي، فنفى اسطفان أي كلام يدور في هذه الخانة”.