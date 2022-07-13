هل من تواصل بين القوات والتيار؟

شدد النائب فادي كرم على “ألا حلّ لمسألة رئاسة الجمهورية إلا بالتوافق على اسم للرئيس المقبل لأن عدم التوافق يشكل خطرًا على مستقبل لبنان”.

إلى ذلك، نفى كرم “أن يكون هناك أي تواصل بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بشأن رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن مواصفات الرئيس التي تضعها القوات مختلفة عن مواصفات التيار.

وأضاف في حديث إذاعي أن “رئيس حزب القوات سمير جعجع ليس المرشّح الوحيد لرئاسة الجمهورية”، وقال: “نحن لا نعتبر موضوع الرئاسة عقدة على الرغم من أنّنا نرى أنّ جعجع أفضل من يتبوّأ هذه المسؤولية”.

وعلى بعد شهر ونصف تقريباً من أيلول، فُتحت معركة رئاسة الجمهورية، فبدأت سياسة حرق الأسماء من خلال الإصرار على طرحها بشكل متكرّر في البازار الرئاسي علّها تفقد رصيدها إلى حين الاستحقاق.

كما وأنه قد يكون من المبكر الجزم بمن سيتبوأ منصب رئاسة الجمهورية، على ضوء التبدلات المتسارعة والتوازنات المتغيّرة في المنطقة، والخارطة السياسية التي أنتجتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في لبنان، معطوفة على الدور الحاسم الذي ستلعبه بكركي هذه المرة على مستوى تحديد شخصية الرئيس المقبل انطلاقاً من المواصفات التي حددتها، إلا أنّه ليس من المبكر انطلاق مرحلة الغربال السياسية للوصول في الوقت المحدّد وتحديد الرابح في الشطرنج الرئاسية.