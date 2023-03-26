هل من جلسة حكومية قريبة "لبحث مسألة التوقيت"؟

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ما يلي:

ان ما تتداوله بعض وسائل الاعلام عن لسان وزير الثقافة هو غير دقيق والصحيح ان وزير الثقافة اجاب على سؤال تم توجيهه اليه عما اذا كان مجلس الوزراء ورئيسه قد توقفا عن أداء مهامهم فكان جوابه بأن رئيس مجلس الوزراء ممتعض عن حق من ردّات الفعل على قراره بشان تأخير العمل بالتوقيت الصيفي ويعتبر بأن هناك من يريد ان يشطر البلد طائفياً من خلال تحميل ذلك القرار اكثر مما يحتمل، وتابع الوزير في جوابه بأن مجلس الوزراء مستمرٌ في أداء واجباته الدستورية اما عدم عقد الجلسة الاثنين لا يعني بأن رئيس مجلس الوزراء لن يدعو الى جلسة حين تدعو الحاجة.

وكانت قد انتشرت معلومات مفادها ان المرتضى قال في حديث لوكالة “سبوتنيك” أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يرى أن مسألة تأخير العمل بالتوقيت الصيفي قسمت لبنان طائفيًا”.

وأضاف أن “ميقاتي قد يدعو إلى عقد جلسة الخميس المقبل أو في موعد قريب لبحث المسألة”.