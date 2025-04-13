هل من زيادة على التعويضات العائلية؟

عُقد في طرابلس لقاء جمع المدير العام للضمان الاجتماعي، محمد كركي، ورئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد، ورئيس اتحاد أرباب العمل أحمد البقار، ومدير مركز ضمان طرابلس محمد زكي، وأمين عام اتحاد أرباب العمل فتحي الهندي.

تناول الاجتماع واقع الضمان الاجتماعي وأوضاع العمال وأرباب العمل في شمال لبنان، فضلاً عن الصعوبات المعيشية التي تواجه طرابلس وأبناء المنطقة بشكل عام، مع التركيز على التحسينات الممكنة التي يمكن توفيرها لشماليين. كما تم مناقشة التقديمات التي أُعلنت مؤخراً، بالإضافة إلى دعوة الأطباء إلى الالتزام بتعرفة الضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق، بشّر كركي الحاضرين بأن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي انتهى من العمل على مرسوم لزيادة التعويضات العائلية، حيث كانت الزوجة تتقاضى 600 ليرة وأصبحت 1,200 ليرة، بينما كان الطفل يتقاضى 330 ليرة وأصبح 660 ليرة.

وأعرب كركي عن أمله في أن تصدر الحكومة المرسوم اللازم لهذه الزيادة في أقرب وقت ممكن.

أما فيما يتعلق بالدواء، فقد وعد كركي أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستتم تغطية كافة الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة.

فيما يخص الاستشفاء، أشار كركي إلى أن إدارة الصندوق ستستكمل عملية تغطية الأعمال الاستشفائية كافة، متوقعاً أن تعود التقديمات الاستشفائية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بحلول شهر حزيران المقبل.

كما بشر كركي بقرب المباشرة بإصدار المراسيم اللازمة لتطبيق قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي سيؤمن معاشاً تقاعدياً مدى الحياة لجميع الأجراء اللبنانيين وكافة شرائح المجتمع اللبناني داخل وخارج لبنان، مع إمكانية الانتساب الطوعي لهذا النظام.

وأعلن كركي أنه سيتم زيادة تعويضات نهاية الخدمة على ضوء زيادات الحد الأدنى للأجور، التي من المتوقع أن يتم التوافق عليها في اجتماع لجنة المؤشر في 28 نيسان 2025.

وفيما يخص تطوير خدمات الضمان في المناطق، أعلن كركي عن التزامه بافتتاح مكتب للضمان في منطقة سير الضنية بأقرب فرصة ممكنة، فور تأمين الموارد البشرية اللازمة، وذلك لتسهيل إجراءات المواطنين في قضاء المنية الضنية، الذي يضم أكثر من 200 ألف مواطن لبناني