هل يتسلّم الجيش قطاع "أوجيرو"؟!

كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنه تشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي صباحًا، وهو طلب منه تدخل الجيش وأن يتسلّم قطاع “أوجيرو” بالكامل.

وشدد القرم على أنّه لا يقبل “أن يأخذ أحد المواطن كرهينة، فقطاع الانترنت هو أمر ضروي وأساسي لاستمرار الحياة وممنوع أي توقف”.

وكان الخبير في الإتصالات والمعلوماتيّة عامر الطبش قد أكّد، في حديث إذاعي اليوم، أنّ “انقطاع الاتصالات والإنترنت سيرتّب خسائر بالمليارات وسيشمل القطاعات كافّة وسيعزل لبنان عن العالم الخارجي”.

كما لفت الطبش إلى أنّ موضوع انقطاع الإنترنت خطيرٌ جدًا وأضراره المباشرة وغير المباشرة أقوى من أضرار انفجار 4 آب على مختلف الصعد الماديّة والاجتماعية والأمنية، أهّمها توقّف الدورة الاقتصادية بالكامل.