هل يدعو الرئيس بري إلى جلسةٍ تشريعية؟

على الرَّغم من دخول المجلس النيابي في العقد العادي منتصف شهر نيسان، إلّا أنّ رئيس المجلس نبيه بري لم يَدْعُ حتّى الساعة الى جلسةٍ تشريعيةٍ لمواكبة عمل الحكومة وانطلاقة العهد، خصوصًا أنّ الكثير من الاقتراحات ومشاريع القوانين موجودة في أدراج المجلس النيابي وبحاجة إلى اقرار.

مصادر نيابية أوضحت أنّه من المستبْعد أن يدعو برّي إلى جلسةٍ تشريعيةٍ قبل 21 نيسان، موعد مشاركة لبنان في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، على الرَّغم من وصول مشروعيْ القانونيْن المتعلقيْن بالسرّية المصرفية وهيكلة النظام المصرفي الى اللجان النيابية المشتركة التي بدأت اليوم دراستها.

ولفتت المصادر الى أنّ الهامش الزمني يضيق، كما أنّ برّي يتريّث بالدعوة قبل اجتماعات الرّبيع للصندوق، فَيَحْمِلُ وزير المال والوفد اللبناني تعهّدات حكومية فقط بإقرار المشاريع الإصلاحية وبأنّ القوانين باتت في المجلس النيابي.