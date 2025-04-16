الأربعاء 18 شوال 1446 ﻫ - 16 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يدعو الرئيس بري إلى جلسةٍ تشريعية؟

منذ 44 دقيقة
رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

A A A
طباعة المقال

على الرَّغم من دخول المجلس النيابي في العقد العادي منتصف شهر نيسان، إلّا أنّ رئيس المجلس نبيه بري لم يَدْعُ حتّى الساعة الى جلسةٍ تشريعيةٍ لمواكبة عمل الحكومة وانطلاقة العهد، خصوصًا أنّ الكثير من الاقتراحات ومشاريع القوانين موجودة في أدراج المجلس النيابي وبحاجة إلى اقرار.

مصادر نيابية أوضحت  أنّه من المستبْعد أن يدعو برّي إلى جلسةٍ تشريعيةٍ قبل 21 نيسان، موعد مشاركة لبنان في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، على الرَّغم من وصول مشروعيْ القانونيْن المتعلقيْن بالسرّية المصرفية وهيكلة النظام المصرفي الى اللجان النيابية المشتركة التي بدأت اليوم دراستها.

ولفتت المصادر الى أنّ الهامش الزمني يضيق، كما أنّ برّي يتريّث بالدعوة قبل اجتماعات الرّبيع للصندوق، فَيَحْمِلُ وزير المال والوفد اللبناني تعهّدات حكومية فقط بإقرار المشاريع الإصلاحية وبأنّ القوانين باتت في المجلس النيابي.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحزب التقدمي الاشتراكي
    التقدّمي: نقف إلى جانب روابط المعلمين في معركة تحصيل الحقوق
    الطيران الحربي الإسرائيلي ينفّذ خرقاً لجدار الصوت
    الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق لبنان
    نجيب ميقاتي. رويترز
    مكتب ميقاتي يرد على سلام: توضيحات بعد تصريح المطار

    الأكثر قراءة

    الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي
    بالفيديو.. مسؤول إيراني يسرق قلماً ذهبياً خلال مفاوضات عمان
    عناصر من حزب الله
    القرار اتخذ.. سلاح "حزب الله" سيُسلَّم ولن يُنزع بالقوة!
    نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي
    فيديو لمسؤول في حزب الله.. "اليد التي ستمتد لسلاحنا ستُقطع"!