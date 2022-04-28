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هل يسامح وزير الطاقة الناشط ايلي هيكل؟

28 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2022 4:10 مساءً
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بعد الاعتداء عليه من قبل الناشط ايلي هيكل، أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض في حديث خاص لـ”صوت بيروت انترناشونال” انه في طبيعته لا يحب “الثأر”، مشيرا الى انه ينتظر نتائج التحقيق فيما حصل معه، مضيفا أن المهم هو نتيجة المسار القضائي.

كما واعتبر أنه يجب على الجميع ان يكونوا تحت سقف القانون، لافتا الى انه لا يتمنى للشاب ايلي هيكل سوى التوفيق وعودته الى عائلته، مشددا على أنه بانتظار مجريات التحقيق.

واعتبر فياض انه مقتنع بانه يضع جهده بالمكان الصحيح، مؤكدا ان “يد واحدة لا تصفق” وهو بحاجة الى دعم الجميع من جهات دولية وداخلية.
واعلن فياض لموقعنا ان معظم الامور في لبنان تتأخر لتتحقق بسبب السياسة والنكد السياسي، والنواقص الفنية والاقتصادية.
واكد فياض ان شحنة الفيول وصلت الى لبنان وبدأ تفريغها في معمل دير عمار والزهراني. وافاد ان هناك بعض الامور بحاجة الى تشريع وأخرى الى تمويل.

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