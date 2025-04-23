هل يوصي المجلس النيابي بتأجيل الانتخابات البلدية؟

عشية الجلسة التشريعية التي ستناقش اقتراحات القوانين المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات البلدية في بيروت، لفتت مصادر متابعة للعربية الى أنّ اتصالات اللحظة الاخيرة أفْضَت إلى رفض تجزئة تعديل القانون من خلال اعتماد اللوائح المغلقة، من دون تعديل صلاحيات محافظ المدينة، وقد برز ذلك من خلال إعلان نواب بيروت السنّة رفضهم لإقرار مجتزأ للقانون، خصوصًا بعد إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع مكتب مجلس النواب أنّ تعديل صلاحيّات المحافظ يحتاج الى دراسة أكثر.

واشارت المصادر الى أن اقرار اللوائح المغلقة بعد اقفال باب الترشيحات في جبل لبنان سيعرّض القانون للطعن، اذ أنّ الانتخابات في البلديات الكبرى في جبل لبنان لن يشملها هذا التعديل، وبالتالي إسقاط القانون بحجّة عدم الشمولية.

واضافت المصادر أن المخرج سيكون من خلال توصية للمجلس بتأجيلٍ تقنيّ لمدة شهر، على ان تعمدَ وزارة الداخلية الى تمديد باب الترشيحات في جبل لبنان، وإجراء الانتخابات قبل هذه الفترة إذا كان الأمر متاحًا.