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هل يُؤثّر زلزال اسطنبول على لبنان؟

منذ 9 دقائق
مؤشر زلزال

مؤشر زلزال

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أكد الخبير الجيولوجي طوني نمر أن تأثير زلزال شمال غربي تركيا على شرق المتوسط شبه معدوم.

وأوضح أن الهزة الأرضية اليوم قرب اسطنبول بقوة 6.2 درجات حصلت على عمق 15 كلم على فالق الأناضول الشمالي الذي يحد شمال الصحيفة الأناضولية بطول يقارب ال 1500 كلم.

وتابع: “هذه الهزة كانت متوقعة حيث حصلت على الطرف الغربي للفالق الشمالي، وكان يمكن أن تتعدّى قوتها الـ 7 درجات”.

وأضاف: “فيما خصّ تأثيرها على الحركة الزلزالية في شرق المتوسط، إن نقطة إرتكازها تبعد عن بيروت حوالي 1000 كلم، وبالتالي فإن تأثير ما حصل اليوم في شمال غرب تركيا على شرق المتوسط هو شبه معدوم”.

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